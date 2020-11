Les Flammes Carolo retrouvent le succès, La Roche s'impose chez le BLMA

LFB

Crédit photo : Bruno Bryl

Après sa courte défaite à Bourges, les Flammes Carolo ont retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant chez les Déferlantes de Nantes-Rezé 79 à 66. Les Ardennaises ont poussé leurs adversaires à commettre 22 balles perdues, tout en répartissant bien les points (sept joueurs entre 8 et 15 points).

Au classement, les joueurs de Romuald Yernaux restent devant Villeneuve d'Ascq (5 victoires et 2 défaites) avec ce 5e succès en 6 matchs. Les Nordites ont résisté au retour tarbais dans le dernier quart-temps pour confirmer leur bon début de saison.

En revanche, le BLMA (2 victoires et 3 défaites) ne parvient pas à engranger les victoires pour le moment cette saison. A domicile, les Gazelles ont flanché dans le final face à La Roche Vendée (3 victoires et 4 défaites). Elles ont abusé du tir à 3-points (10/40, contre 14/26 à 2-points) et ont souffert face à Tiffany Clark (21 points à 8/11, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 27 d'évaluation en 30 minutes) et leur ancienne joueuse Ornella Bankolé (17 points à 7/17, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 16 d'évaluation en 34 minutes).

Enfin, dans le choc de bas de tableau, Saint-Amand a signé sa première victoire de la saison en s'imposant sur le plus petit écart (72-73) à Charnay, revenant ainsi à hauteur de ces dernières (1 victoire et 6 défaites) mais aussi de Tarbes et Nantes-Rezé.