Les matchs de préparation de La Roche Vendée BC sont connus

De retour à l'entraînement ce lundi matin, La Roche Vendée BC a dévoilé le programme de ses matchs amicaux. La troupe d'Emmanuel Body et de Jacky Moreau débutera par une rencontre face au Tango Bourges Basket - son premier adversaire en LFB -, le mercredi 26 août à Tours. Les Vendéennes se déplaceront ensuite à l'UF Angers Basket 49, le 2 septembre, avant d'effectuer un tournoi à Brest, avec Nantes Rezé, Charleville-Mézières et Landerneau, les 5 et 6 septembre prochains. Elles enchaîneront après par deux matchs à domicile face au NRB et à l'UFAB 49, avant de conclure leur préparation, par un match face à l'équipe d'Aurélie Bonnan, en terres nantaises.

Les Tigresses débuteront leur pré-saison contre @BourgesBasket avant d'enchaîner sur des confrontations locales !



Il faudra patienter jusqu'au 10 septembre pour voir évoluer nos Tigresses sur notre parquet ! #BEATIGRESS pic.twitter.com/2XmZbcTwgv — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) August 19, 2020

Septième en 2019/20 à l'arrêt de la Ligue Féminine de Basket (LFB) et sorti en 32e de finale d'EuroCup, La Roche Vendée BC voudra encore faire mieux la saison prochaine.

« Cette année, on souhaite encore monter en grade, confiait Jacky Moreau, l'assistant coach du RVBC, lundi matin lors de la reprise. C’est ce qui nous pousse à continuer. J’essaye d’être entraîneur de basket mais je ne suis pas encore devin. Un entraîneur souhaite toujours apporter un plus que ce soit dans l’organisation ou de la composition de l’équipe. »

