Les personnalités influentes du basket français : n°18, Marine Johannès

Crédit photo : GPJ

Non, Marine Johannès n'a pas la personnalité la plus expansive. Mais son jeu plaît au plus grand nom. La Normande possède de bien belles qualités, aussi spectaculaires que redoutables. Vive, athlétique, longue, elle possède surtout une habileté technique que beaucoup trop d'adeptes de la balle au pied rapprochent du basketball masculin. Ses coups de chaud peuvent s'avérer décisif... ou marquent les esprits. On se souvient qu'après une séquence incroyable contre Team USA en demi-finale des Jeux olympiques de Rio avait séduit le grand public et l'une des meilleures joueuses de l'histoire de ce jeu : Diana Taurasi. Au point que la presse nationale s'est mise à la suivre avec attention, malgré sa personnalité publiquement introvertie.

Diana Taurasi pense que Marine Johannes peut être dans le Top 3 des joueuses mondiales d'ici 5 à 6 ans pic.twitter.com/P5G90byWRa — Ladyhoop (@Ladyhoop_News) February 1, 2017

Créatrice pour elle même et pour les autres, elle présente un jeu "flashy" même si son manque de constance a également été souvent pointé du doigt. Mais à 25 ans, l'ancienne joueuse de Pont-l’Évêque (2003 à 2007), Mondeville (2007 à 2016) et Bourges (2016 à 2019) a déjà un beau palmarès (un titre en LFB, trois Coupes de France, deux médailles d'argent en équipe de France lors des Euros 2017 et 2019), une solide expérience internationale, EuroLeague et a enfin découvert la WNBA, l'été dernier avec New York.

Reste à savoir si à l'avenir elle sera capable d'endosser le rôle d'une vraie "go-to-guy" en club comme en sélection nationale en amenant ses équipes vers les titres. Quoi qu'il en soit, ses highlights seront toujours largement partagés et commentés, et les jeunes basketteuses continueront ainsi à s'identifier à elle.

