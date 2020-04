Les personnalités influentes du basket français : n°24, Agnès Saint-Ges

LFB

Succéder à Pierre Fosset au Tango Bourges Basket n'était pas chose aisée tant ce dernier a fait pour l'institution du basketball berruyer. Et tant il était encore omniprésent peu avant sa retraite, même au bout de 26 années de présidence. L'éviction de Patrice Dumont de la direction générale en avril 2018, six mois seulement après sa prise de fonction, l'avait montré.

Le 1er juin 2019, Agnès Saint-Ges (45 ans) a succédé à l'ancien journaliste, au minimum pour trois ans. Issue du monde de l'entreprise - elle dirige l'entreprise Maison SERCPI (constructeur de maisons individuelles) -, elle était depuis 8 ans la présidente du club des partenaires du club, qui sont 230. Car le Tango Bourges Basket est un club de sport mais c'est surtout une institution qui anime le territoire, le rend visible nationalement et internationalement et crée du lien. Notamment entre les commerçants et notables de la région.

Objectif Final Four

Cette vision de l'entreprise, Agnès Saint-Ges l'a met au service de son club. Afin de rester en haut de la hiérarchie des clubs français, alors que la concurrence est de plus en plus forte avec notamment l'avènement de l'ASVEL de Tony Parker, elle compte encore dynamiser le TBB avec un objectif ambitieux d'atteindre les 4 millions d'euros de budget d'ici 2024 et le Final Four de l'EuroLeague avec. "Elle est arrivée pour faire bouger les choses encore, y mettre elle sa patte et elle le fait très bien", a commenté au micro de France 3 Centre Val-de-Loire l'entraîneur de l'équipe professionnelle Olivier Lafargue. Finalement, ce sera peut-être sa manière de gérer la crise économique à venir qui va montrer à quel point elle est capable de diriger le plus grand club de l'histoire du basketball français féminin.

Malgré ses 14 titres de champion de France et 3 EuroLeagues, Bourges ne se repose pas sur ses lauriers et regarde l'avenir avec détermination. En suivant sa nouvelle présidente, Agnès Saint-Ges.

