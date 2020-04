Les personnalités influentes du basket français : n°26, Edwige Lawson-Wade

LFB

Crédit photo : ViaOccitanie

Au cours de sa longue carrière de joueuse de haut-niveau (de 1995 à 2013), Edwige Lawson-Wade (40 ans) a tout vu, tout vécu. Des sommets de l'EuroLeague (trois titres) à la WNBA (cinq saisons) en passant par les compétitions internationales avec l'équipe de France féminine (210 sélections, cinq médailles dont deux d'or), elle a connu un carrière très riche. Sociable et leader dans les vestiaires comme sur les terrains, la Bretonne s'est forgée un immense réseau tout autour de la planète basket.

Depuis son départ à la retraite en 2013, elle l'a mis à profit. Tour à tour dirigeante de club, de la LFB, consultante à la télévision et agent, elle est finalement revenue dans son dernier club, celui de Lattes-Montpellier, où sa prise de fonction comme directrice sportive début 2018 a permis au BLMA de vivre deux très belles dernières années. Après l'année 2019 riche en émotions (finales d'EuroCup puis de playoffs LFB), les Gazelles ont atteint l'EuroLeague et se sont qualifiées en EuroLeague.

Toujours au contact du plus haut-niveau mondial

Son réseau s'est par ailleurs encore enrichi puisque son mari James Wade est devenu l'un des techniciens montants dans le basketball féminin. Assistant à Ekaterinbourg, il est depuis fin 2018 le coach et le GM du Chicago Sky en WNBA, après avoir été assistant de l'une des meilleures franchises, les Minnesota Lynx. Cela lui permet de conserver un lien et un oeil sur tous les meilleurs marchés mondiaux mais surtout de nouer de nouvelles relations. Elle peut ensuite le mettre à profit du BLMA qui a déniché d'excellentes joueuses étrangères (Sami Whitcomb, Gabby Williams, Stephanie Mavunga...) et fait revenir des cadres de l'équipe de France (Héléna Ciak, Endy Miyem, Diandra Tchatchaoung...).

