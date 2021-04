Les Playoffs de LFB maintenus, pas ceux de LF2

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Sous réserve que l'ensemble des matchs de saison régulière soient disputés avant le 2 mai, les Playoffs de la Ligue Féminine de Basket (LFB) auront bien lieu, confirme l'instance ce vendredi 9 avril dans un communiqué. Dans le cas contrainte, le Tango Bourges Basket (20 victoires - 1 défaite) se verrait sacrer champion de France 2021.

Un Final Four à Bourges

Comme pressenti, les quarts de finale se joueront en "matches aller/retour avec match retour sur le terrain du mieux classé à l’issue de la saison régulière", indique la LFB. Un résultat nul est autorisé sur ces rencontres. L’équipe qui marque le plus de points sur l’ensemble des deux matches se qualifie pour le tour suivant." Le premier tour des Playoffs est programmé pour le mardi 4 mai et le samedi 8 mai 2021. Les demi-finales et la finale se dérouleront quand à elles lors d'un Final Four (du jeudi 13 mai au samedi 15 mai) chez l'équipe la mieux classée, à Bourges.

L'UF Angers sacré champion de LF2 2021

En revanche, les Playoffs de LF2 - dont l'enjeu était uniquement honorifique - ne pourront pas se tenir car au 15 avril, la saison régulière ne sera pas encore finie. L'UF Angers Basket 49 assurée de retrouver la LFB après 4 ans est ainsi sacrée championne de LF2 2021.