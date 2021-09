Lexie Brown remplace Shay Colley à Charnay

LFB

Crédit photo : FIBA

Après avoir annoncé le départ de l'internationale canadienne Shay Colley, Charnay vient de trouver sa remplaçante. Le club a annoncé ce samedi la signature de Lexie Brown (1,75 m, 26 ans).

SAISON 2021/2022



Le CHARNAY BASKET Bourgogne Sud est heureux d’annoncer le recrutement de Lexie Brown, 26 ans, poste 2, en provenance de Chicago



Bienvenue au CBBS, Lexie ! pic.twitter.com/al9kOjXcr0 — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) September 18, 2021

Depuis la fin de son cursus NCAA, partagé entre Maryland et Duke, elle a surtout évolué en WNBA. Sélectionnée par Connecticut en 9e position en 2018, elle y a passé sa saison rookie avant de rejoindre le club hongrois de Györ. En 2019 et 2020, elle a cette fois évolué sous les couleurs des Minnesota Lynx (7,6 points en 18 minutes en 2019). En revanche, la native de Boston évolue cet été chez le Sky de Chicago. Une fois les playoffs terminés, l'arrière américaine rejoindra le CBBS et découvrira ainsi le championnat de France.