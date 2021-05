Lisa Berkani vers Charleville-Mézières ?

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après deux saisons et demi chez les Guerrières de Villeneuve d'Ascq, Lisa Berkani (1,76 m, 24 ans) va aller voir ailleurs. L'ancienne joueuse de Beaumont, du Pôle France, Bourges, Lattes-Montpellier et Mondeville pourrait tenter de passer un nouveau cap chez les Flammes Carolo de Charleville-Mézières, après une saison 2020-2021 plutôt productive (12,6 points à 35,5% de réussite aux tirs, 3 rebonds, 3,1 passes décisives, 2,5 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 9,1 d'évaluation en 26 minutes) chez le cinquième de la saison régulière.

L'Auvergnate serait ainsi associée dans les Ardennes à Amel Bouderra et la jeune Ewl Guennoc. Une riche triplette arrière aux côtés de la néo-internationale Tima Pouye. En revanche, Yvonne Turner, qui avait signé jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 à son arrivée au club en fin d'année 2020, ne devrait pas rester.