Lyon ASVEL bat Lattes-Montpellier et fait le trou

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Si les deux équipes ont joué avec seulement sept joueuses professionnelles seulement, la formation du Lyon ASVEL Féminin était bien plus équilibrée que celle de Lattes-Montpellier, privée de Diandra Tchatchouang et surtout Stephanie Mavunga. "La période est compliquée. Aujourd'hui, on a un problème d'équilibre dans le groupe. Nous n'avons pas les armes pour lutter avec une équipe comme Lyon", a reconnu l'entraîneur des Gazelles Thibaut Petit dans le Midi-Libre. Si bien que dimanche, dans une salle Mado Bonnet pleine, les Héraultaises n'ont pu tenir qu'une mi-temps. Grâce à un coup de chaud d'Ornella Bankolé, elles ont pris les devants à la 15e minute (30-33). Après avoir accusé seulement 4 points de retard (43-39) à la pause, elles ont encaissé un 10-0 au retour des vestiaires et ne sont jamais revenues. Face au duo Marine Johannès (28 points à 11/14 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d'évaluation en 33 minutes) - Héléna Ciak (20 points à 10/15 et 11 rebonds pour 28 d'évaluation en 32 minutes), elles ont finalement perdu 94-73 et ont ainsi perdu le point-average du match aller (72-58).

Au classement, l'équipe de Valéry Demory (12 victoires et 2 défaites) fait donc le trou sur l'un de ses deux concurrents, le BLMA (10 victoires et 4 défaites). Les deux équipes auront cependant une grosse échéance ce mercredi en EuroLeague puisqu'elles jouent leur qualification en quart de finale, respectivement contre le Fenerbahçe et Gérone.

Entre les deux en LFB, on retrouve Bourges (11 victoires et 3 défaites). Les Berruyères ont d'abord encaissé un 14-0 contre Basket Landes (7v-7d) samedi au Prado avant de rectifier le tir pour passer devant avant la mi-temps et prendre le large ensuite. Victoire 85-67.

La dynamique est excellente pour Landerneau (9v-5d), qui talonne Lattes-Montpellier. Les Bretonnes se sont imposées contre Saint-Amand (5v-9d) notamment grâce à la paire Ashley Bruner (18 points et 11 rebonds) - Ezinne Kalu (18 points). Derrière, les Flammes Carolo (8v-7d) s'installent à la cinquième place. Elles ont logiquement pris le dessus (103-70 !) sur la lanterne rouge Nantes-Rezé (2v-12d) dimanche à domicile.

Autre remontée, celle de Villeneuve d'Ascq (7v-7d) qui s'est aussi facilement et logiquement imposé contre Tarbes (4v-10d). Enfin, Roche Vendée (6v-8d) décroche un peu après s'être incliné chez le promu Charnay (4v-11d), 82 à 65.

Les résultats de la 14e journée de LFB :