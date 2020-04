Magali Mendy : un parcours hors normes jusqu'à Bourges

LFB

Crédit photo : FIBA

Magali Mendy (1,75 m, 30 ans) a un parcours pour le moins atypique. Contrairement aux joueuses qu’elle côtoie au quotidien, elle a connu davantage le chômage que les centres de formation. Certes, l’arrière arrive enfin sous le feu des projecteurs et a vécu ses premières sélections avec l’équipe de France sur l'année écoulée, mais les choses n’ont pas toujours été faciles pour. Après une saison 2012-2013 très compliquée suivi d’une saison blanche due à une rupture des ligaments croisés, peu de gens auraient parié sur la jeune femme. Mais grâce à sa force de caractère et la confiance d’Alain Boureaud, son coach à Chartres, l'Orlysienne recommence à jouer et s’exprimer sur les terrains. Mais ce n’est pas pour autant que la suite fut toute rose.

De la Ligue 2 à l'EuroLeague

Elle a du passer par de nombreux clubs en LF2 (Reims, Pleyer Christ - ex Landerneau -, Voiron et Chartres) et à l'étranger (Keltern en Allemagne) pour ainsi prouver qu’elle avait le niveau pour jouer en LFB. C’est alors qu’après qu’un super passage du côté de Gérone elle va réussir à convaincre, Frédéric Dusart, coach de Villeneuve-d’Ascq, comme il l’a expliqué à la rédaction du Berry Républicain : « Ce n’était pas une priorité, reconnaît Frédéric Dusart, qui fut le premier à lui offrir sa chance en LFB. En pré-saison, elle n’avait pas un temps de jeu très régulier. Elle a profité d’une blessure pour faire un Open excellent et elle n’a plus jamais quitté le cinq majeur. » avant d’ajouter : « Vu ses qualités physiques, c’est ce qui saute aux yeux. Elle n’a pas peur de défendre sur des postes 3 à qui elle rend des centimètres, comme des Diandra Tchatchouang ou des joueuses comme ça. Mais à côté de ça, elle s’est vite rendue indispensable offensivement. Dès qu’on était à court de solution, on jouait pour elle. »

Après un nouvel aller-retour à Gérone, champion d'Espagne en titre avec qui elle tournait à 14,1 points, 5,6 rebonds et 2,9 passes décisives de moyenne en EuroLeague la saison dernière avec Gérone, elle a franchi à nouveau un cap dans sa carrière en signant à Bourges :

« En arrivant à Chartres, j’y pensais déjà. On a tous des rêves. Plus les années passaient, plus je me disais que ça n’allait pas arriver. Mais j’ai continué mon chemin avec envie, sans me mettre de pression. Aujourd’hui, j’arrive à Bourges et je me dis que j’ai atteint toutes les étapes que je m’étais mises dans un coin de la tête. Un peu tard, certes, mais je suis fière de mon parcours. »

Fort de son caractère et de son éthique de travail, Magali Mendy est un exemple pour toutes ces jeunes qui ne passent pas par le cursus classique.