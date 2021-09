Magali Mendy joueuse des Flammes Carolo jusqu'en décembre

Marica Gajic blessée et arrêtée pour une durée indeterminée, les Flammes Carolo ont engagé l'internationale française (7 sélections) Magali Mendy (1,75 m, 31 ans) jusqu'en décembre. L'arrière/ailière, qui a quitté Bourges à l'issue de la saison 2020-2021, s'entraînait avec le groupe ardennais depuis le début de la préparation.

"Je suis heureuse de m'engager avec les Flammes car j'ai le sentiment que je vais pouvoir m'épanouir dans ce club, assure la native d'Orly. J'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec le groupe depuis quelques semaines et j'ai très vite adhéré à la manière dont le coach veut faire jouer l'équipe. Je connais plusieurs joueuses, ce qui va favoriser mon intégration. Côté terrain, je compte apporter toute mon agressivité, mes capacités défensives et mon adresse à longue distance pour être une véritable plus value pour les Flammes."