Magali Mendy quitte Bourges, Keisha Hampton la remplace

Signataire d'un contrat de deux ans à Bourges l'an passé, Magali Mendy (1,75 m, 31 ans) s'en va au bout de la première année. L'internationale française "a émis le souhait de mettre un terme à son contrat initial de deux ans pour partir vers un nouveau projet" indique le club berruyer sur son site Internet. La poste 2-3 a tourné à 8,1 points à 44% de réussite à 3-points et 2,5 rebonds en 24 minutes sur 17 matches LFB en 2020-2021. Pour remplacer l'ex-joueuse de Villeneuve d'Ascq et ex-figure de Gérone, les Tango ont fait appel à une ex-joueuse de... Gérone et Villeneuve d'Ascq. Il s'agit de la poste 4-3 Keisha Hampton (1,88 m, 31 ans).

La native de Philadelphie est déjà passée par la France. Auteure de performances hors normes en Ligue 2 Féminine avec Dunkerque en 2014-2015, elle a par la suite joué à Villeneuve d'Ascq, en 2019-2020, cette fois en Ligue Féminine de Basket (14,1 points, 4,6 rebonds, 1,6 passe décisive, 2,8 balles perdues et 4,3 fautes provoquées pour 11,2 d'évaluation en 26 minutes). Sur la saison écoulée, elle jouait pour le CCC Polkowice en Pologne.

"Keishasort d’une très bonne saison statistique à Polkowice avec notamment des pourcentages de réussite très intéressant dans le championnat polonais (+60% à 2pts 40% à 3 points et +85% aux lancers) ce qui est un très bon indicateur de sa sélection de tir, explique son futur entraîneur Olivier Lafargue. Elle est capable d’amener du rebond avec sa taille (1,88 m) et de la percussion en drive. Elle amènera des compétences complémentaires aux qualités de l’effectif 2021-2022."

