Magali Mendy retourne à Gérone et s'y engage jusqu'en 2024

LFB

Crédit photo : FIBA

Sous contrat avec les Flammes Carolo jusqu'à la fin d'année 2021, Magali Mendy (1,78 m, 31 ans) n'a pas prolongé avec les clubs ardennais. L'arrière retourne à Gérone, formation espagnole où elle est déjà passée à deux reprises (en 2017-2018 puis en 2019-2020), avec qui elle s'est engagée jusqu'en 2024. L'internationale française y passera donc le reste de cette saison 2021-2022 ainsi que les deux suivantes.

Après neuf journées de LFB, la native de Choisy-le-Roi tourne à 9,6 points à 43,3% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 2,2 rebonds et 2,1 interceptions pour 11,8 d'évaluation en 27 minutes. Elle rejoint un club actuellement en tête de la poule B de l'EuroLeague (6 victoires, 3 défaites) et troisième du championnat espagnol (9 victoires, 3 défaites) derrière Salamanque et Valence.