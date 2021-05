Margaux Okou-Zouzouo est la nouvelle recrue de Saint-Amand

LFB

Crédit photo : SaintAmand HainautBasket

Margaux Okou-Zouzouo (1,80 m, 30 ans) est la nouvelle recrue des Green Girls de Saint-Amand Basket. La native de Biarritz évoluait cette saison avec son club de Champagne Basket en LF2, compilant en moyenne 10,3 points, 3,2 rebonds et 1,6 passe décisive à ce niveau.

Considérée comme une joueuse de référence en LF2 et connue pour sa grande adresse à 3-points (44% cette saison), l'ancienne joueuse d'Aix-en-Provence, Nice, Perpignan, Toulouse, Limoges, Calais et Strasbourg arrive à Saint-Amand qui part sur un nouveau projet avec la nomination de l'entraîneur belge Philip Mestdagh. Saint-Amand a fini onzième de LFB avec un bilan de 6 victoires et 16 défaites. Elle suit donc Myriam Djekoundade qui vient de signer aussi à Saint-Amand après avoir évolué à Landerneau.