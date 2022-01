Marième Badiane : "Tout a été pensé, cadré et organisé pour revenir de ma grossesse"

Maman depuis un tout petit peu plus d'un an, l'intérieure Marième Badiane (1,90 m, 27 ans) a repris sa carrière de basketteuse professionnelle au début de la saison 2021-2022, avec l'ASVEL Féminin. Sur le site Internet de la LFB, la Brestoise explique qu'elle avait anticipé son retour au jeu en amont de la naissance de sa fille :

"J’ai orienté toute ma grossesse sur mon retour. Je me suis entourée de personnes compétentes, qui pouvaient gérer la grossesse d’une sportive de haut niveau. Il y avait un préparateur physique, des sages-femmes. Dans un premier temps, j’ai pu avoir des entraînements adaptés et ensuite, après avoir accouché, j’ai eu un entraînement particulier ce qui m’a permis de reprendre bien préparée avec Lyon. Ce n’est pas comme si je n’avais rien fait pendant ma grossesse. Tout a été pensé, cadré et organisé pour revenir."

S'estimant de nouveau à 100%, l'ancienne joueuse de Mondeville tourne à 7,8 points à 53,2% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds pour 9,6 d'évaluation en 19 minutes. Ayant furtivement connu l'équipe de France A par le passé, elle espère retrouver les Bleues à l'avenir.

"J’ai 27 ans, je n’ai pas fini ma carrière et l’Équipe de France a toujours été dans ma tête. Je dirai même encore plus car j’ai envie de prouver qu’une grossesse ne stoppe pas une carrière, qu’on est capable de revenir après avoir eu un enfant et que ça n’est pas une maladie. C’est possible, il faut en avoir envie, s’organiser."