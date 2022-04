Marième Badiane (ASVEL) devrait s'engager avec Lattes-Montpellier à l'issue de la saison

LFB

Crédit photo : EuroCup Womens

Actuellement à l'ASVEL féminin, Marième Badiane (1,90m, 27 ans) devrait s'engager avec Lattes-Montpellier à la fin de la saison. La native de Brest formée au Centre Fédéral (Insep) entre 2009 et 2012 retrouvera son ancien coach Valery Demory avec qui elle a travaillé à Lyon-Villeurbanne jusqu'à la saison dernière. Passée par La Roche Vendée et Reims en LF2, elle a fait ses premiers pas en LFB avec Mondeville en 2015. Sous le maillot bleu, l'intérieure a été médaillée d'argent en 2019 à Belgrade, championne d’Europe U20 en 2014, médaillée d’argent au Mondial U19 en 2013, championne d’Europe U18 en 2012, et médaillée de bronze à l’Euro U16 en 2010.

Ayant fait l'impasse sur la saison dernière pour cause de maternité, Marième Badiane compile cette saison 6,1 points, 4,5 rebonds, 1 passe décisive pour 8,6 d'évaluation en 16 minutes en moyenne par match en championnat tandis qu'en Eurocup elle tournait à 5,6 points et 6,4 rebonds pour 9,1 d'évaluation en 18 minutes par match.

Ce samedi, l'ASVEL reçoit Saint-Amand pour le compte de la dernière journée de saison régulière de LFB et se classe pour l'instant quatrième avec un bilan de 14 victoires pour 7 défaites.