Marina Ewodo de retour en France, au Hainaut Basket

Côté arrivée, et après avoir annoncé celles de Alexia Dubié et Shayane Poirot-Allard à la mène, Saint-Amand Hainaut Basket vient officiellement de dévoiler le nom d'une nouvelle recrue, de retour en France, Marina Ewodo (1,88 m, 21 ans) aux postes 4/5 de son équipe. L'intérieure française vient de terminer sa formation à l'Université de Riverside Athletics (NCAA) où elle tournait cette saison à 10,9 points à 41% de réussite aux tirs (39,9% à 2-points et 21,3% à 3-points) et 8,2 rebonds et 2 passes décisives pour une évaluation moyenne de 10,9 en 35 minutes de jeu. Sur place, elle évoluait avec de nombreuses joueuses françaises comme nous vous en parlions en janvier 2017.

Elle est de retour en France et signe à Saint Amand

Le club a aussi annoncé l'arrivée d'une autre jeune recrue, cette fois issue de Montbrison, pensionnaire de LF2, Morgane Armant (1,90 m, 20 ans) aux mêmes postes que Marina Ewodo. Après s'être intéréssée à sa coéquipière du club forézien, Margot Bienvenu, le choix du club nordiste s'est finalement porté sur Morgane Armant. Celle qui a déjà connu le plus haut niveau sous les couleurs de Nice ou du Nantes-Rezé Basket, a été appelée cette saison pour une stage de préparation au championnat d'Europe en Équipe de France U20. Cette saison, elle tournait à 6,8 points à 42,1% de réussite aux tirs (49,4 à 2-points, 25% à 3-points), 3,9 rebonds et 0,6 passe décisive pour une évaluation moyenne de 6,9 en 19 minutes de jeu.

Avec l'arrivée de plusieurs jeunes au sein de son effectif, le Hainaut Basket prouve donc sa volonté de former les jeunes recrues prometteuses au plus haut niveau du basket.

Aux rayons des départs, le Hainaut Basket perd beaucoup de joueuses d'expérience qui étaient également au sein de l'effectif des joueuses cadres. Cela ne fera que renforcer les responsabilités qu'il donnera à ses jeunes recrues.

Alors que Marie Mané, Marina Solopova et Hortense Limouzin ont quitté les premières le club, le club a poursuivi ses communications de départ en annonçant celui son américaine Aaryn Ellenberg (1,7 0m, 27 ans) arrivée cette saison au club. Joueuse de talent, elle tournait cette saison à 15,4 points, 4 rebonds et 3,3 passes décisives pour une évaluation moyenne de 12,3.

Aaryn Ellenberg ne portera plus les couleurs de Saint Amand la saison prochaine.

Puis le club a annoncé le départ de Kankou Coulibaly (1,87 m, 30 ans), internationale malienne arrivée cette saison au club et évoluant aux postes 4/5 de son équipe. Cette saison, elle tournait à 8 points par match, 5,6 rebonds et 0,9 passe décisive pour une évaluation de 8,6.

Kankou Coulibaly ne portera plus les couleurs de Saint Amand la saison prochaine.



Les annonces se sont poursuivies avec celui de Jenny Fouasseau (1,79 m, 28 ans), après trois saisons passées au Hainaut, arrivée en 2017 de Lyon. Moins utilisée cette saison, elle tournait à 3,5 points, 1,7 rebond et 1,1 passe décisive pour une évaluation de 4 en 11 matchs disputés.

Enfin, et pas des moindre, le club a annoncé le départ d'une joueuse phare du Hainaut Basket, une joueuse symbole de fidélité au club, Pauline Akonga (1,88 m, 38 ans) après six saisons passées au club nordiste. Lors de sa dernière saison, cette internationale congolaise, n'avait pu jouer qu'une demi-saison suite à une difficulté administrative avec un club angolais et à l'arrêt prématuré de la saison. Il s'agit là d'un chapitre qui se tourne pour le club, qui se sépare d'une joueuse d'impact au sein de son effectif. Sur la totalité de ses six saisons passées au club, Pauline Akonga tournait à une moyenne de 15 points par matchs, 6,5 rebonds et 1,3 passe décisive pour une évaluation de 13,5. Pauline Akonga est la deuxième joueuse du club à avoir disputé le plus de matchs sous les couleurs du maillots des Green Girls.

Le club du Hainaut Basket opère donc une vraie métamorphose et arrivera la saison prochaine avec un tout nouveau visage. Il sera donc très intéréssant de voir la jeunesse du club évoluer au plus haut niveau après une saison plutôt basée sous le signe de l'expérience et de la stabilité. Ce n'est pas moins de sept départ et quatre arrivées qu'a dernièrement annoncés le club.