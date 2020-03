Marine Fauthoux : "C'est le bon moment pour aller voir plus haut"

Si Tarbes vit une saison difficile, avec un effectif restreint, l'équipe reste placée pour se maintenir en Ligue Féminine de Basket. Samedi, avec seulement six joueuses professionnelles, le TGB a tenu tête à l'ASVEL. Largement devant à l'issue du premier quart-temps (27-8), les joueuses de François Gomez ont résisté avant de céder dans le dernier quart-temps (défaite 71-65). Cette équipe de Lyon, c'est certainement la prochaine étape pour Marine Fauthoux (1,73 m, 19 ans). Là-bas, la jeune meneuse devrait passer un nouveau cap en remplaçant l'internationale belge Julie Allemand à partir de la saison prochaine.

Car si elle a refusé les sollicitations du Tango Bourges Basket l'an passé, elle est désormais internationale française et bien établie en Ligue Féminine. Jouer chez un candidat au titre et une formation évoluant en EuroLeague est la suite logique de sa carrière professionnelle, commencée à 17 ans à Tarbes. Interrogée dans La Dépêche, elle ne cache pas son objectif.

"L'année dernière, le choix a été un peu compliqué. Quand Bourges t'appelle, c'est difficile de dire non à un si gros club. J'ai beaucoup hésité, ne sachant pas trop quoi faire. Les discussions se sont vite arrêtées car de toute façon, j'étais encore sous contrat. Puis avec François (Gomez), on a bien discuté de la question. Finalement, je pense que ce n'était pas plus mal. Cette saison, j'ai ''une équipe à moi'', des responsabilités. Si j'étais allée à Bourges, certainement que je n'aurais pas eu ce rôle. J'ai engrangé beaucoup d'expérience cette année avec des fins de match compliquées, ça endurcit. Je pense désormais que c'est le bon moment pour partir et aller voir plus haut pour continuer ma progression."