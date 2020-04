Marissa Coleman prolongée d'un an à Bourges

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Le Tango Bourges Basket a désormais bouclé son effectif en ayant annoncé officiellement la prolongation du contrat de Marissa Coleman (1,85 m, 33 ans) pour un an. Le club avait précédemment annoncé les arrivées d'Alix Duchet, Magali Mendy et dernièrement Laëtitia Guapo.

Joueuse américaine au palmarès complet dans plusieurs championnats mondiaux et nationaux, cette ailière était déjà passée au TBB lors de la saison 2012/13. Arrivée avec du retard cette saison au sein du club berruyer, elle a de suite retrouvé ses marques et a démontré très rapidement son talent sur le terrain. L'ancienne joueuse de Landerneau était cette saison une joueuse cadre de l'effectif d'Olivier Lafargue de par ses qualités techniques et son expérience. Malgré son arrivée retardée, elle a partie du cinq majeur dès son premier match officiel avec le TBB et a donc tout de suite était responsabilisé.

Son impact physique a éte très bénéfique cette saison à Bourges et Olivier Lafargue souligne lui-même "sa dureté physique et sa connaissance du jeu", dans le communiqué officiel du club. Ses statistiques de la saison démontrent entièrement sa qualité de jeu puisque Marissa Coleman tournait à 9,7 points à 41% de réussite aux tirs (50% à 2-points, 32% à 3-points), 5,1 rebonds et 1,7 passe décisive pour une évaluation moyenne de 11,6 en 29 minutes de jeu.

"Marissa a été présente sur tous les matchs à fort enjeu de la saison. Elle nous a ammené ses qualité de tirs évidemment mais aussi sa dureté physique et sa connaissance du jeu. Elle a montré tout au long de la saison qu'elle n'était pas préoccupé par ses performances chiffrées et personnelles mais bien plus par l'efficacité de l'équipe. Nous sommes donc très heureux de pouvoir la compter parmi nous la saison prochaine."

L'effectif complet de Bourges en 2020/21 :

Meneuses : Elin Eldebrink, Alix Duchet et Pauline Astier

Arrières : Sarah Michel et Magali Mendy

Ailières : Marissa Coleman et Laëtita Guapo

Ailières-fortes : Alexia Chartreau et Élodie Godin