Matthieu Chauvet (Charnay) : "Olivia Epoupa va nous aider à franchir un cap"

LFB

Crédit photo : Canberra Capitals

Comme annoncé dimanche, Charnay a engagé la meneuse titulaire de l'équipe de France féminine de 5x5, Olivia Epoupa (1,65 m, 26 ans), afin de remplacer Pauline Lithard (partie à Saint-Amand). C'est un énorme coup réalisé par le club bourguignon, qui comme en 2019-2020 pour sa première saison en LFB, lutte pour le maintien en première division.

"On a discuté longuement et, visiblement, le discours lui a plu, a expliqué au Journal de Saône-et-Loire son nouvel entraîneur Matthieu Chauvet. C’est top pour nous. Elle va nous aider à franchir un cap, à redonner de la couleur à notre jeu. C’est aussi un vrai travail d’équipe avec Didier (Orset, vice-président) et les dirigeants qui nous ont donné la possibilité de pouvoir aller la signer."

Avec elle, Charnay peut espérer avoir de bonnes chances de maintien, après un début de saison difficile (1 victoire et 7 défaites). De son côté, la Parisienne va se remettre en rythme dans la perspective de l'EuroBasket et des Jeux olympiques 2021. Car si elle s'entraînait à Paris, elle n'a plus joué en club depuis début mars 2020.