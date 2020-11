Migna Touré quitte les Castors Braine pour rejoindre le BLMA

LFB

Crédit photo : FIBA

A cause d'un début de saison compliqué et un effectif un peu court, Lattes-Montpellier (LFB) a décidé de se renforcer. Le club a engagé l'arrière Migna Touré (1,83 m, 26 ans le 19 décembre) pour la suite de la saison. Après sa belle saison 2020-2021 à Basket Landes, la native de Nevers avait rejoint le club belge des Castors de Braine, où elle jouait sous les ordres de Frédéric Dusart. Mais finalement, elle a décidé de rentrer en France et elle rejoint les Gazelles.

"Athlétique et explosive, Migna est une joueuse de basket hybride, décrit le club dans son communiqué. Balle en main, elle fait preuve de beaucoup d’agressivité et sa lecture de jeu s’améliore année après année. Avec une moyenne de 10 points par match, sa vitesse lui permet souvent de s’illustrer sur le plan offensif. En EuroCup Women la saison dernière, elle avait d’ailleurs signé trois rencontres à plus de 19 points. Défensivement, elle est très rapide ce qui la permet de tenir fort ses adversaires. Migna s’arrache sur tous les ballons et ne manque pas de récupérer de précieux rebonds."

A Lattes, elle va retrouver Marie Mbuyamba et Michou Milapie avec qui elle a été coéquipière à Basket Landes, mais aussi Romane Bernies qu'elle a côtoyé en équipe de France jeune et Ana Filip, sa coéquipière en équipe de France de 3x3.