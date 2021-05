Miranda Ayim aura son maillot retiré dans la salle de Basket Landes

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Miranda Ayim (1,90 m, 33 ans) aura son numéro 21 accroché au plafond de la salle de Basket Landes, à côté des autres légendes nord-américains du club, Jennifer Humphrey et Carmen Guzman. "La cérémonie devrait avoir lieu en septembre", précise Marie-Laure Lafargue pour Sud-Ouest, la présidente de Basket Landes, et j'espère que Miranda et ses parents pourront être parmi nous à cette occasion." La Franco-Canadienne vient de vivre la dernière saison de sa carrière. A seulement 33 ans, elle y mettra un terme après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Au club depuis 2015, Miranda Ayim aura été une des joueuses les plus importantes et les plus dominantes de l'équipe ces dernières années. Ce titre de championne de France, le premier pour BL, est une consécration pour tout un département, le public Landais et Miranda Ayim bien entendu.

La native de Chatham (Ontario) a savouré ce sacre, certainement le plus beau de sa carrière, lors de leur retour à Mont-de-Marsan. Les joueuses ont été accueillies par environ 500 supporters et Miranda a pu profiter de ce moment magique où tous les fans l'ont acclamé.

"Je pars le coeur léger, apaisée et très heureuse, a-t-elle confié à Sud-Ouest. C'est un peu un rêve éveillé, je ne réalise pas encore, mais le club mérite tout ce qui lui arrive. C'est incroyable, c'est la plus belle des fins pour l'histoire que j'écris avec Basket Landes depuis si longtemps, c'est beau. Je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, mais réaliste dans la vie. Et je savais que si les planètes s'alignaient, on pouvait faire quelque chose. Ce titre, c'est le résultat d'une alchimie."

Une belle histoire dans la belle histoire de Basket Landes et Miranda Ayim.