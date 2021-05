Myisha Hines-Allen envoie Lattes-Montpellier en finale des playoffs LFB

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

C'est après un système ligne de fond tout simple que Myisha Hines-Allen a déposé la balle dans le cercle. Après que l'intérieur du BLMA ait porté un bon écran à Kristen Mann pour libérer sa compatriote Napheesa Collier, Kristen Mann et Elodie Godin ont switché (changé) malgré toute leur expérience. Du coup, Hines-Allen s'est retrouvée seule sous le panier pour inscrire le panier de la gagne (73-74), alors qu'il ne restait que 0,8 seconde à jouer.

Quelle fin de match au Prado ! Grâce à ce panier d’Hines-Allenà moins de 2 secondes de la fin, le @BasketLMA s’impose face au @BourgesBasket (73-74) et se qualifie pour la finale de @basketlfb. Les Tango, premières de phase régulière, ne gagneront pas de titre cette année pic.twitter.com/7Iacjz6NMW — Nicolas Werquin (@NicolasWerquin) May 13, 2021

Plus globalement, l'ancienne star des Louisville Cardinals (NCAA) a régné sur la rencontre avec 31 points à 10/18 aux tirs et 11 rebonds pour 33 d'évaluation en 37 minutes. Et si Bourges a pris le large en cours de deuxième quart-temps (48-41 à la pause), grâce à un jeu offensif en place et une belle adresse à 3-points, les Gazelles, sur une excellente dynamique sur cette fin de saison, n'ont jamais semblé paniqué, avec à chaque fois un banc pour se lever, pousser, encourager. Même pas quand les Tango ont repris l'avantage sur la fin de match, en s'appuyant sur une Isabelle Yacoubou redoutable d'efficacité (18 points à 5/9 aux tirs et 8/11 aux lancers francs, 7 rebonds et 9 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 16 minutes), Julie Allemand surgissant pour contrer Kristen Mann qui se pensait toute seule sous le panier.

Plus athlétiques et plus engagées, les Héraultaises ont fini par l'emporter dans un mouchoir de poche, éliminant pour la deuxième Bourges (qui n'a plus été champion depuis 2018) lors d'une demi-finale au Prado cette saison. Les joueuses de Thibaut Petit, qui coachera son dernier match au BLMA pour l'occasion, retrouveront Basket Landes (tombeur de l'ASVEL Féminin) samedi à 18h30 pour une finale de playoffs LFB inédite.

