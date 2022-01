Naignouma Coulibaly fait son retour en LFB, à Charleville-Mézières

LFB

La Franco-Malienne Naignouma Coulibaly (1,92 m, 32 ans) a rejoint les Flammes de Charleville-Mézières en LFB en provenance de Syktyvkar en Russie. C'est un choix presque logique qui a été décidé par les décideurs du club. D'une part, Coulibaly connaît d'ores et déjà la LFB puisqu'elle a joué pour Mondeville entre 2011 et 2013, mais aussi pour Arras et Nice. D'autre part, les blessures à répétition de Marica Gajic et Mame-Marie Sy-Diop ainsi que Marie-Michelle Milapie (qui revient doucement d'une longue blessure datant de novembre 2021) ont poussé le FCB à recruter une nouvelle intérieure pour apporter une rotation supplémentaire. Romuald Yernaux se sent soulagé dans le communiqué du club quant à la venue de Coulibaly : "Nous avons Evelyn (Akhator) qui se bat comme un beau diable pour pallier à nos carences. Sauf que l'on tire beaucoup sur elle et lorsque nous jouons des adversaires qui font 10-12 centimètres de plus qu'elle, au fil des minutes, ça pèse ! Ajoutées à cela, nous avons Mame-Marie Sy Diop qui joue à 50% de ses capacités, avec un problème irrémédiable à la cheville et beaucoup d'incertitudes sur la blessure au mollet, qui s'est réveillée, de Marica Gajic. Par conséquent Mima Coulibaly est la première joueuse qui va venir rééquilibrer le groupe et peut-être qu'il y aura d'autres ajustements à faire dans les prochaines semaines."

Le coach des Flammes est aussi revenu sur le choix de cette signature : "Mima est une joueuse athlétique et de grande taille. Des caractéristiques qui nous faisaient défaut ces derniers temps. Elle va être dans l'énergie avec, on l'espère, un fort impact dans la raquette et notamment sur le rebond. C'est un profil qui rejoint quelque peu celui que nous pouvions avoir avec Christelle Diallo." La signature de "Mima", comme elle est surnommée, vient relever le moral des troupes dans les Ardennes. Malgré la qualification du club en Eurocoupe avant Noël, les cas de Covid-19 ont touché joueuses et staff, à la reprise des entraînements.