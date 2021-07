Nantes Rezé : Astou Gaye, nouvelle intérieure des Déferlantes

LFB

Crédit photo : Florida Atlantic University

Après avoir été formé entre la France et les États-Unis Astou Gaye (1,89 m, 23 ans) a fait le choix de revenir dans l'Hexagone et de démarrer sa carrière professionnelle avec Nantes Rezé Basket. Elle a signé un contrat d'un an.

C'est à l'AS Orly Basket que Gaye a débuté le basket. Rapidement repérée, la nouvelle intérieure des Déferlantes intègre l’INSEP puis le centre de formation de Toulouse avant de poursuivre sa progression le Limoges ABC (LF2) en 2016. Championne d'Europe et du Monde U18 en 3x3 - avec un titre de MVP à la clé pour ce dernier -, ses performances ne passent pas inaperçues. Ainsi, en 2017, Astou Gaye s'envole pour les États-Unis et rentre à l'Université de Gulf Coast State (Floride) jusqu'en 2019. Puis la poste 4/5 change de fac, en accédant à Florida Atlantic University, proche d'Orlando, jusqu'au printemps dernier. La saison dernière, en 12 rencontres, la Française tournait à 8,9 points à 53,7% aux tirs, 6,3 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,2 contre en 21 minutes.