Nantes-Rezé annonce l'arrivée de Ronni Williams

LFB

Crédit photo : FIBA

Durant la trêve, Nantes-Rezé a annoncé le départ de la poste 2/3 Paola Ferrari (1,78 m, 34 ans). Pour la remplacer, c'est une poste 3/4 américaine qui arrive chez l'actuelle lanterne rouge de LFB. Il s'agit de Ronni Williams (1,83 m, 24 ans).

Adversaire du NRB en 2017/18

Après son cursus NCAA à Florida entre 2013 et 2017, la Floridienne a joué en Argentine et en Belgique en 2017/18 avant de passer la saison 2018/19 au Brésil. Elle a notamment affronté Nantes-Rezé en EuroCup lors de la saison 2017/18, avec Namur, marquant 18 points à l'aller puis 11 au retour. Sur l'ensemble de la campagne, elle cumulait 15,9 points à 46,1% de réussite aux tirs et 6,3 rebonds en 29 minutes.

Elle n'était pas présente lors du match du NRB à Bourges dimanche.