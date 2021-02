Nantes-Rezé et Tarbes l'emportent, l'ASVEL et Basket Landes assurent

LFB

Crédit photo : Déferlantes NantesRezé

Après la trêve internationale de début février, la Ligue Féminine de Basket a repris ses droits ce mercredi avec la 13e journée du championnat. Une soirée qui a permis à deux équipes mal classés, Tarbes et Nantes-Rezé, de signer une précieuse victoire, leur troisième de la saison (en 12 matches).

36 points pour Nantes-Rezé lors du quatrième quart-temps

Pour cela, le TGB est allé s'imposer à Charnay dans les grandes largeurs. Après une première mi-temps offensive et serrée (35-42), les joueuses de François Gomez ont fait l'écart grâce notamment au trio Margaux Galliou-Loko (22 points) - Jamie Scott (19 points) - Regan Magarity (19 points et 11 rebonds).

A Rezé, Nantes-Rezé a déferlé sur La Roche Vendée. Alors qu'elles étaient à -8 à l'entame du dernier quart-temps (46-54), elles ont passé un 16-0 au RVBC pour prendre le dessus et filer vers la victoire, acquise avec 17 points d'avance (82-65) grâce à un énorme 36-11 sur ce quatrième quart-temps ! Marie Mané a marqué 20 points et Kaleena Lewis 17.

L'ASVEL se reprend en deuxième mi-temps

Saint-Amand (1 victoire, 11 défaites) aurait également aimé connaître la joie de la victoire mercredi soir. Devant à la mi-temps de 11 points (39-28) contre une équipe de l'ASVEL privée de Marine Johannès (oeil) et Héléna Ciak (cheville), les Nordistes ont ensuite subi le réveil lyonnais. En s'appuyant sur ses intérieures canadiennes Nayo Raincock (21 points) et Michelle Plouffe (16 points et 10 rebonds), les joueuses de Valéry Demory sont revenues petit à petit (52-47 après 30 minutes de jeu) avant de passer un 30 à 11 à leurs adversaires dans le dernier quart-temps.

Découvrez les highlights des Lionnes lors de leur victoire 63 à 77 face à @St_Amand_Basket #ASVElles pic.twitter.com/lUwEnm8Mqq — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) February 18, 2021

L'ASVEL Féminin (8 victoires, 3 défaites) reste derrière Basket Landes (10 victoires, 2 défaites) qui n'a pas fait dans le détail contre Villeneuve d'Ascq (7 victoires, 5 défaites). Au contraire des autres rencontres de la soirée, la victoire (81-57) s'est dessinée dès la première mi-temps (41-25 à la pause).