Nantes-Rezé ne conserve pas Emmanuel Cœuret, coach des Déferlantes depuis 2012

L'annonce de la fin de la saison 2019/20 permet aux douze clubs pensionnaires de la division d'officialiser les premières informations sur les effectifs de la saison 2020/21. Encore une fois sauvé dans l'élite du basketball féminin français, Nantes-Rezé ne va pas conserver son coach Emmanuel Coeuret. Ce dernier est arrivé en fin de contrat après huit saisons chez les Déferlantes.

"Je me doutais que cette issue serait inéluctable, a regretté le technicien sur le site Internet nantessport.fr. Comme on le dit depuis le début, ce sont des mesures exceptionnelles, prises dans une situation inédite. Tout cela est très... bizarre en effet, mais l’aspect sportif est devenu tellement aléatoire et secondaire. On va dire que c’est une sortie des plus spéciales, que de terminer l’histoire avec ce club comme cela. Quand je me retourne, je me dis que c’est à l’image du chemin réalisé ici : cela n’a jamais été un long fleuve tranquille. Que cela soit pour des moments incroyables comme aller à Bercy dès la première saison, ou bien cette dernière prenant fin brutalement avec son lot de frustrations."