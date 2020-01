Natalie Achonwa à Bourges jusqu'à fin février

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Signée fin 2019 afin de remplacer Isabelle Yacoubou, victime d'un problème thyroïdien depuis novembre, la joueuse canadienne Natalie Achonwa (1,92 m, 27 ans) vient de prolonger jusqu'à fin février annonce le Tango Bourges Basket. Petit à petit, celle qui brille en WNBA durant l'été et l'automne a trouvé sa place dans le collectif d'Olivier Lafargue. Sur la dernière semaine, elle a d'abord cumulé 15 points à 7/9 aux tirs et 7 rebonds pour 20 d'évaluation en 21 minutes contre Lyon ASVEL dimanche avant de finir à 19 points à 8/11 et 7 rebonds pour 28 d'évaluation en 23 minutes contre Braine mercredi soir.