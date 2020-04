Nia Coffey, une autre solide joueuse WNBA au BLMA

LFB

Crédit photo : DR

Le BLMA tient la remplaçante de Gabby Williams, partie à Sopron. Il s'agit là-aussi d'une jeune joueuse américaine avec de solides références en WNBA, comme l'arrière Asia Durr annoncée ce mardi. Nia Coffey (1,85 m, 24 ans), poste 4/3 gauchère très athlétique, arrive dans l'Hérault.

Native de Saint-Paul, dans le Minnesota, elle a été formée dans le programme phase des Twins Cities, Hopkins, d'où vient de sortir la nouvelle star du basketball féminin, Paige Bueckers. Ensuite, elle a passé quatre saisons à Northwestern en NCAA avant d'être choisie en 5e position de la Draft WNBA en 2017, par San Antonio. Passée depuis par Atlanta et Phoenix, elle a tourné à 5 points à 33,8% de réussite aux tirs (dont 37,9% à 3-points) et 2,8 rebonds en 14 minutes en 2019, sur 28 matchs.



Un quasi triple-double en EuroLeague cette saison

En parallèle, elle a évolué en Israël en 2017/18 (18 points de moyenne avec le Maccabi Ramat Hen), en Australie (Adelaïde) puis en Pologne (Gdynia) en 2018/19 et en Turquie (Cukurova) en 2019/20. En quatre matchs d'EuroLeague avec Cukurova, club en difficulté financièrement, elle a tourné à 10 points à 27,3%, 11,8 rebonds, 4 passes décisives, 2,8 contres et 1,5 interception pour 16,3 d'évaluation en 35 minutes. Elle a notamment quasiment terminé en triple-double contre Venise (16 points à 5/15, 13 rebonds et 9 passes décisives pour 30 d'évaluation en 38 minutes).

Voici comment le BLMA décrit son jeu :

"Joueuse très mobile, ses qualités physiques impressionnent. C’est une athlète de grande taille, son envergure donne du fil à retorde à ses adversaire et sa détente lui permet de capter un grand nombre de rebonds ! Mais pas que... Très forte défensivement, sa présence dissuade. Attention les yeux, quand un adversaire shoot face à Nia, il y a souvent un contre en haute altitude à la clé."

Des caractéristiques qui rappellent sa précédesseuse, Gabby Williams. Le club doit encore officialiser la signature de l'ailière Marie-Bernadette Mbuyamba et sans doute encore un autre élément pour compléter le groupe 2020/21.

L'effectif potentiel du BLMA :