Nouvelle victoire pour les Flammes Carolo, cette fois contre Charnay

LFB

Dimanche alors que quatre clubs étaient engagés en demi-finale de Coupe de France sénior féminine, les Flammes Carolo ont battu Charnay 80 à 64 en match avancé de la 17e journée de Ligue Féminine de Basket. Les joueuses de Romuald Yernaux ont pris le meilleur sur les avant-dernières du championnat en deuxième mi-temps, alors qu'elles étaient menées 38 à 35 après 20 minutes de jeu.

Le collectif ardennais a fait la différence avec cinq joueuses à 11 points ou plus, dont l'emblématique Amel Bouderra en double-double (14 points à 6/10 aux tirs et 12 passes décisives pour 22 d'évaluation en 25 minutes). Grâce à ce quatrième succès consécutif (en comptant la victoire contre Bourges, toujours en suspens), l'équipe de Charleville-Mézières équilibre son bilan (7 victoires et 7 défaites) pour la première fois de la saison 2019/20 de LFB.