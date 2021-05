Oderah Chidom débarque à Angers

LFB

Crédit photo : FIBA

Angers se met à l'heure américaine. Après avoir récemment recruté Jasmine Bailey en provenance de Saint-Amand, l'UFAB, promue en LFB, vient de s'attacher les services de Oderah Obiageli Chidom (1,93 m, 25 ans) annonce Ouest France.

Formé au sein de la prestigieuse Université de Duke entre 2013 et 2017, la pivot américaine a commencé son tour d'Europe par la Slovénie puis ensuite en Grèce avant de poser ses valises en 2019/20 en Biélorussie. Au Tsmoki-Minsk, elle a notamment joué l'EuroCup. En 8 matchs de Coupe d'Europe, elle s'est distinguée avec ses 14,8 points à 59,3% aux tirs, 6,3 rebonds, 1,4 passe et 2,1 contres pour 18,9 d'évaluation en 26 minutes. Vainqueur de la Coupe de Biélorussie, la saison n'avait pu aller à son terme en raison du coronavirus. Cependant, elle a été élue joueuse de l'année grâce à ses 18,1 points à 70% aux tirs, 8,2 rebonds et 1,9 contre pour 24,3 d'évaluation en seulement 20 minutes.

Sans club cette saison, l'Américaine draftée en WNBA en 31e position par Atlanta (2017) a préféré rester aux États-Unis en raison du Covid-19. Elle reprend la compétition avec l'UFAB pour la saison 2020/21.