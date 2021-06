Officiel : Alexia Chartereau rejoint l'ASVEL Féminin

Comme annoncé, l'internationale française Alexia Chartereau (1,90m, 22 ans) s'est engagée ce lundi avec l'ASVEL Féminin. Après réalisé sa meilleure saison sous les couleurs de Bourges et été élue MVP de la saison régulière (15 points à 48,8% de réussite aux tirs dont 39% à 3-points, 6,4 rebonds pour 16,1 d'évaluation), la Sarthoise va tenter une nouvelle aventure dans le Rhône.

"Faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe"

"Nous sommes fiers qu'Alexia nous rejoigne à Lyon, et de la confiance qu'elle accorde à notre projet, commente le président Tony Parker sur le site du club. C'est toujours l'un de nos objectifs de faire venir les meilleures Françaises dans notre équipe et Alexia est une véritable fer de lance de sa génération. Son titre de MVP est largement mérité pour récompenser sa polyvalence technique et son état d'esprit irréprochable."