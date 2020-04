Officiel : Ana Filip de retour au BLMA

LFB

Crédit photo : Xavier Boussois

Internationale française de 5x5 puis de 3x3, Ana Filip (1,95 m, 30 ans) effectue son retour à Lattes-Montpellier. Après une saison partagée entre le club de Polkowice en Pologne et une courte expérience à Bourges, elle retrouve le BLMA où elle était déjà passée en 2012/13. Elle va partager le poste 5 avec Marie-Michelle Milapie (à son retour de blessure) et une intérieure américaine capable d'alterner sur les 4 et 5.