Officiel : Bintou Marizy de retour en France, au Nantes-Rezé Basket

Après avoir annoncé plusieurs recrues telles que la Canadienne Samantha Hill, la jeune Hatoumata Diakité en provenance des Flammes Carolo ou enfin de Marie Mané arrivée elle du Hainaut Basket, le Nantes-Rezé Basket a officialisé le retour de Bintou Marizy (ex Dieme, 1,67 m, 36 ans) en France au sein de son effectif.

Cette internationale sénegalaise, médaillée d'argent au Championnat d'Afrique 2019, va connaitre son neuvième club de LFB de sa carrière sous les couleurs des Déferlantes. Elle partagera la mène avec Camille Lenglet, toujours sous contrat.

Cette saison, elle jouait pour le club hongrois de Pecs, après avoir quitté le Hainaut Basket. Le club hongrois lui aura également permis de participer à l'EuroCup. En Hongrie, elle tournait à 36,5% de réussite aux tirs (33,3% à 2-points, 40% à 3-points), 3,5 rebonds et 5,8 passes décisives pour une évaluation moyenne de 13,5 en 28 minutes de jeu. C'est un atout d'expérience que vient de recruter le NRB à travers cette joueuse déjà bien habituée à la LFB.

Si les postes arrières de l'effectif de la nouvelle coach Aurélie Bonnan sont déjà bien occupés, il lui reste encore à construire le secteur intérieur.

