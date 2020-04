Officiel : Julie Allemand renforce Lattes-Montpellier

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

La fin de saison 2019/20 de LFB annoncée, les clubs annoncent tour à tour leurs premières signatures pour la saison prochaine. Le BLMA, qui va particulièrement renouveler son effectif cet été, vient d'officialiser l'arrivée de la meneuse belge Julie Allemand (1,74 m, 23 ans). Après deux saisons à Lyon ASVEL, elle rejoint son compatriote, le coach Thibaut Petit. Membre du cinq idéal de la saison 2018/19, elle a eu plus de mal en 2019/20 mais a tout de même réalisé un exercice solide chez le leader de LFB et quart de finaliste de l'EuroLeague. Surtout, à 23 ans elle possède encore une grosse marge de progression.

Lattes-Montpellier va renouveler son effectif

Au BLMA, elle va remplacer Alix Duchet qui va rejoindre le Tango Bourges Basket selon nos informations. Avec la longue blessure de Marie-Michelle Milapie, les Gazelles vont fortement modifier leur effectif. En plus d'Alix Duchet (Bourges), Ornella Bankolé (Roche Vendée) et Laëtitia Kamba (retraite), Sami Whitcomb et Gabby Williams (à Sopron) sont également annoncées sur le départ. Plusieurs noms reviennent pour les remplacer (Ana Filip, Ana Dabovic, Marie-Bernadette Mbuyamba...) en plus de la prolongation de la capitaine Diandra Tchatchaoung et la conservation de Romane Bernies. Une intérieure d'envergure, avec un beau CV WNBA, devrait également arriver.

L'effectif potentiel du BLMA :