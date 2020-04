Officiel : K.B. Sharp signe à Tarbes

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

En pleine reconstruction de son effectif, le Tarbes Gespé Bigorre a officiellement annoncé sa nouvelle recrue. Comme annoncé dans un précédent article, il s'agit de la connue et reconnue meneuse franco-américaine Kristen Brooke Sharp (1,75 m, 39 ans). Elle remplacera Marine Fauthoux au poste 1 de son équipe.

RECRUTEMENT

Arrivée de Kristen Brooke Sharp en provenance de Villeneuve d'Ascq

Poste 1-2 | 39 ans | Franco-américaine

Bienvenue à Tarbes KB !

Infos sur la joueuse : https://t.co/0VGTeEJHzd pic.twitter.com/o2VU3Kgk0N — TGB Basket (@tgbbasket) April 20, 2020

Après avoir démontré son talent dans plusieurs clubs français et dernièrement au club de l'ESBVA, l'internationale française rejoint donc l'effectif de François Gomez et accompagnera donc Marie Pardon (1,78 m, 19 ans) à la mène. Cette championne de France LFB en 2018 et vainqueure de la Coupe de France en 2018 et 2019 possède une solide expérience. En 2019/20, K.B. Sharp tournait à 5 points, 46% de réussite aux tirs (46% à 2-points et à 3-points), 2 rebonds et 2,5 passes décisives pour une évalaution moyenne de 7,1 en 26 minutes de jeu.

Kristen Brooke Sharp intègre donc l'effectif tarbais et rejoint Louice Halvarsson, Ana Tadic et Margaux Galliou-Loko prolongées au club ainsi que l'autre recrue, Regan Margarity.