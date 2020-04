Officiel : Magali Mendy signe au Tango Bourges Basket

LFB

Crédit photo : David Subirana

C'est officiel, Magali Mendy (1,75 m 30 ans) rejoindra le Tango Bourges Basket la saison prochaine. L'internationale française (2 sélections) rejoint donc Alix Duchet dont l'arrivée a été annoncée ce jeudi matin même par le club. Rappelons aussi la venue de l'internationale française Laëtita Guapo au TBB, annoncée samedi mais pas encore officialisée.

Après une très belle saison à Villeneuve d'Ascq en 2018/19, Magali Mendy était partie rejouer en Espagne, toujours au sein du club de Gérone (où elle est passée en 2017/18 après plusieurs saisons en NF2), champion d'Espagne 2019. Sous les couleurs de l'equipe ibérique, elle arborait de belles statistiques (11 points, 42,8% de réussite aux tirs , dont 50,6% à 2-points, 35% à 3-points, 3,5 rebonds et 1,9 passe décivise pour une évaluation moyenne de 10,5 en 27 minutes de jeu). Son expérience à Gérone lui aura aussi permis de s'installer en EuroLeague, championnat dans lequel sera engagé le TBB lors de l'exercice prochain.

L'arrivée de cette belle recrue au sein du club berruyer dessine déjà les contours d'un effectif parfaitement huilé.

Par ailleurs, et quelques heures plus tôt, le TBB annonçait via un communiqué l'intégration à son effectif de la jeune joueuse Pauline Astier (1,76 m, 18 ans), grâce à une convention de formation. Elle accompagnera donc Elin Eldebrink et Alix Duchet à la mène de son équipe, et pourra profiter de toute leur expérience de jeu. Cette jeune joueuse aura le privilège de pouvoir disputer des matchs de LFB, d'EuroLeague, ainsi que de Nationale Féminine 2 avec la formation espoir, précise le club berruyer.

Cette opportunité d'intégration à l'équipe professionnelle est dûe à de très prometteuses performances cette saison lors de matchs officiels.

