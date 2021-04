Officiel : Marie Pardon toujours à Tarbes la saison prochaine

LFB

Crédit photo : FIBA

Après deux saisons passées au club, Marie Pardon (1,78 m, 20 ans) prolonge l'aventure au Tarbes Gespe Bigorre. Formée à l'AL Gerland Mouche, Saint-Genis Oullins Sainte-Foy et Lyon, la meneuse internationale française et venue gagner du temps de jeu dans le Sud-Ouest en 2019. Encore plus responsabilisé qu'en 2019-2020 (23 minutes), la championne d'Europe U16 2017 tournait cette saison à 5,9 points et 5,5 passes décisives de moyenne en 30 minutes, sur 20 rencontres disputées.

Elle partagera encore la ligne arrière avec Serena Kessler, qui va faire son retour à la compétition après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison 2020-2021.