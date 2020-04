Officiel : Ornella Bankolé va rejoindre La Roche Vendée

LFB

Comme prévue, l'ailière internationale Ornella Bankolé (1,81 m, 22 ans) va changer de club à l'intersaison. Après trois saisons du côté de Lattes-Montpellier, l'Auxerroise va partir prendre des responsabilités à La Roche Vendée Basket Club, autre pensionnaire de Ligue Féminine de Basket.

Capable de séquences défensives incroyables, grâce à son explosivité et son engagement, l'ancienne joueuse de Calais (LF2) peut aussi être redoutable de l'autre côté du terrain grâce à son tir (41% à 3-points en LFB en 2018/19).

Victime d'une rupture des ligaments croisés (pour la deuxième fois de sa carrière) contre Bourges en début de saison 2017/18, elle est revenue en 2018/19 et a largement contribué à la belle saison du BLMA (finaliste en EuroCup et playoffs LFB), tournant à 7,5 points et 3,7 rebonds pour 8,3 d'évaluation de moyenne en LFB. De quoi lui permettre de prendre part à l'EuroBasket 2019 avec l'équipe de France. Mais en 2019/20, l'ancienne pensionnaire du Centre Fédéral a de nouveau été gênée par son genou et a eu plus de mal (6,8 points à 32% à 3-points et 3,6 rebonds pour 6,6 d'évaluation).

Au RVBC, elle espère trouver un rôle de joueuse majeure au sein d'un effectif ambitieux qui sera sans doute amené à disputer l'EuroCup. C'est la deuxième recrue annoncée par le club vendéen après la signature de l'intérieure Tiffany Clarke.