Officiel : Pierre Vincent remplace Valéry Demory à la tête de l'ASVEL

C'est enfin officiel : l'ASVEL Féminin a décidé de se séparer de son entraîneur Valéry Demory (57 ans), au club depuis quatre ans, pour engager Pierre Vincent (57 ans). Révélée en février, démentie depuis par tous les intéressés, l'information a été officialisée par le club rhodanien en ce 29 juin. Le club assure que l'entretien avec Valéry Demory "s’est déroulé sans animosité, avec respect et reconnaissance de part et d’autre."

"Nous avons connu une fulgurante ascension avec Valery depuis quatre ans, rappelle le président Tony Parker. Il a une part particulière dans ce projet et je serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté au club et bien sûr le titre de champion de France en 2019. Nous mettons fin à notre collaboration mais sans être fâchés. Valery a compris que nous avions besoin de changement à la tête de l’équipe pour commencer une nouvelle ère et passer un cap."