Officiel : Sandra Ygueravide reste à Villeneuve d'Ascq

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après la prolongation de son entraîneur Rachid Méziane jusqu'en juin 2023, de l'arrière et capitaine Johanne Gomis (1,77 m, 35 ans) et l'arrivée de la meneuse Caroline Hériaud (1,65 m, 24 ans), Villeneuve d'Ascq vient d'officialiser la prolongation de contrat de la meneuse espagnole Sandra Ygueravide (1,72 m, 36 ans). L'internationale espagnole de 3x3 apportera toute son expérience et partagera la mène avec la nouvelle venue Caroline Hériaud.

Pour sa deuxième saison en LFB, après une expérience à Aix-en-Provence en 2012-2013, la native de Valence a tourné à 10,5 points, 4,4 passes décisives, 1,8 rebond, 3,4 balles perdues et 4,4 fautes provoquées pour 8,8 d'évaluation en 29 minutes.