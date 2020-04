Officiel : Suarez et Turcinovic prolongent à Basket Landes, Kendra Chery arrive

LFB

Crédit photo : FIBA

Après l&;officialisation de l'arrivée de Valériane Vukosavljević (1,84 m, 25 ans) et la prolongation de Céline Dumerc (1,69 m, 37 ans), Basket Landes a mis les bouchées doubles en matière de communication.

C’était dans les tuyaux mais c’est maintenant officiel, le club annonce la prolongation de deux de ses joueuses - Ana Suarez (1,70 m, 31 ans) et Lidija Turcinovic (1,76 m, 25 ans) - et annonce l’arrivée de la prometteuse Kendra Chery (1,88 m, 18 ans).

La meneuse espagnole tournait à 8,4 points, 4,9 rebonds et 3,3 rebonds pour 11,1 d’évaluation en 15 matchs, tandis que la Montpelliéraine en provenance de l’ASVEL compilait à 11 points, 2,5 rebonds et 2 passes décisives après 2 petits matchs à Basket Landes. Le club landais a su garder son ossature tout en amenant du renouveau, avec la jeune Kendra Chery en provenance de la Roche Vendée, où elle tournait à 3,8 points à 25,9% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 0,9 passe décisive pour 4,4 d'évaluation en LFB.

Reste désormais à savoir si l'intérieure Katherine Plouffe va elle aussi prolonger.

L'effectif prévisionnel de Basket Landes pour 2020/21 :