Olesia Malashenko à Villeneuve d'Ascq jusqu'à la fin de saison

Crédit photo : FIBA

L'Ukrainienne Olesia Malashenko (1,88 m, 30 ans) pose ses bagages dans le Nord pour six mois. Elle avait passé le début de saison en Ukraine, après avoir été opérée du dos lors du précédent exercice. Avec Odessa, elle tournait en quasi double-double : 23,9 points et 9,6 rebonds de moyenne par match. La native de Kishinev en Moldavie est un choix de premier plan, d'un point de vue offensif. Elle est aussi à l'aise dans la raquette qu'au tir extérieur et va apporter son expérience internationale à l'effectif nordiste. Lorsque l'Ukraine l'avait emportée sur la France en qualifications pour l'EuroBasket 2023, Malashenko avait inscrit 11 points et capté 3 rebonds en 35 minutes.

La poste 4 a beaucoup voyagé dans sa carrière. En Turquie (Mersin, Erdinespor, Adana Basketbol), en Russie (Chevakata), en Belgique (Namur, Braine). Malashenko connaît aussi le championnate de France. Elle avait passé deux saisons à Arras, à une demie heure de Villeneuve d'Ascq, entre 2009 et 2011. Elle y avait disputé en 2011 une finale d'Eurocup, avec Jo Gomis, qu'elle retrouvera chez les Guerrières. En 2018, elle avait été pigiste médicale pour Lattes-Montpellier : elle s'était notamment faite remarquer pour ses 21 points à 4/6 à 3-points dans un match gagné à Bourges, au Prado.

Elle qui était sur les tablettes de la Roche Vendée BC a préféré signer avec l'ESBVA. En bonne position pour passer les 1/32e de finale d'EuroCup féminin, après sa large victoire 93-56 contre Tenerife, les Nordistes n'auront qu'à finir le travail au Palacium, ce mercredi. Olesia Malashenko devrait être qualifiée en début d'année prochaine par la Ligue Féminine de Basket.