Olivia Epoupa de retour en France, direction Charnay ?

Sans club depuis le début de l'année 2020 et son titre de championne d'Australie, Olivia Epoupa (1,65 m, 26 ans) se doit de retrouver un club dans la perspective de l'EuroBasket et des Jeux olympiques. L'internationale française se destinerait à un retour en France, plus sûr en cette période de COVID-19. Mais ce n'est pas chez un candidat au titre que l'on devrait la retrouver. Selon plusieurs sources, c'est à Charnay qu'elle devrait s'engager pour le reste de la saison 2020-2021. Sous les ordres de Matthieu Chauvet, elle remplacerait Pauline Lithard à la mène, elle qui a quitté le CBBS pour rejoindre l'Union Hainaut Saint-Amand en fin d'année 2020.

Depuis son départ de Villeneuve d'Ascq en 2017, la Parisienne a joué en Turquie deux saisons (Galatasaray puis Besiktas) avant de rejoindre Canberra en Australie.

A Charnay, elle va sans doute bénéficier d'un rôle important et tenter d'aider l'équipe rhodanienne à accrocher le maintien, elle qui a perdu 7 fois en 8 rencontres sur le début de saison.