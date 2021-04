Olivier Lafargue élu coach de la saison LFB 2020-2021

Invaincu jusqu'à début avril, le Tango Bourges Basket a régné sur la saison régulière 2020-2021 de Ligue Féminine de Basket (LFB). En toute logique, son entraîneur Olivier Lafargue a été élu coach de la saison. C'est la première fois qu'il reçoit cette distinction depuis qu'il a rejoint le club berruyer, en 2017. Il l'avait auparavant remporté avec Basket Landes, en 2013-2014.

"Cette distinction vient surtout récompenser la saison de l’équipe, et le staff élargi, a-t-il commenté. Ça n’a pas été simple pour toutes les équipes de LFB, il a fallu qu’on s’en sorte, qu’on s’adapte. Ça récompense notre collectif qui a su faire face aux péripéties, aux absences des unes et des autres, et c’est cela qui rend fier."