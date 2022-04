Ornella Bankolé veut continuer son envol à Bourges

LFB

Crédit photo : FIBA

A la recherche d'une poste 3-2 pour compléter son effectif 2022-2023, le Tango Bourges Basket devrait engager l'internationale française Ornella Bankolé (1,81 m, 24 ans). Auteure de la meilleure saison de sa carrière professionnelle, la native d'Auxerre est convoitée par de nombreux clubs de renom. Elle a notamment été en discussions avec le club espagnol de Gérone mais aucun accord n'a été trouvé. C'est donc à Bourges qu'elle devrait poursuivre sa carrière.

Après son cursus au Pôle France, cette ailière très athlétique et fort shooteuse a démarré sa carrière à Calais, se la LF2. En 2017, elle a rejoint Lattes-Montpellier mais a été victime d'une rupture des ligaments croisés en novembre 2017. En 2018-2019, elle a toutefois réussi à bien rebondir et même explosé au point d'être retenue pour l'EuroBasket 2019. Redoutable joueuse en défense, très à l'aise en transition, elle s'est régalée dans le jeu de Thibaut Petit. La saison 2019-2020 n'a cependant pas été aussi faste et elle a fait le choix de rejoindre La Roche Vendée pour gagner en responsabilités. Responsabilités qu'elle assume puisqu'en 2021-2022, elle tourne à 14,8 points à 39,5% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 2,8 passes décisives, 1,9 interception et 2,6 balles perdues pour 14,9 d'évaluation en 32 minutes.

Elle va maintenant tenter de reproduire ces belles production à Bourges, qui vise le titre chaque année en France et les playoffs en EuroLeague en cas de qualification pour cette compétition.