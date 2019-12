Oumou Touré pose ses valises à La Roche Vendée

Pour pallier à la blessure de l'intérieure nigérianne Uju Ugoka jusqu'au mois d'avril, La Roche Vendée a jeté son dévolu sur l'internationale sénégalaise Oumou Touré (1,90 m, 31 ans) annonce le site du club via un communiqué officiel :

"Une joueuse d’expérience qui a déjà connu le championnat LFB avec des clubs comme Saint-Amand et Mondeville entre 2013 et 2015, une année dont elle est devenue championne de l’Afrobasket avec le Sénégal. Cette saison, Oumou était engagée à Ramla en Israël, un club qui joue également l’Eurocup Women, et affichait 11,2 points, 6,2 rebonds pour 13 d’évaluation de moyenne dans cette compétition. Sa connaissance du jeu, sa capacité de tirer de loin et de jouer dos au panier va pouvoir combler efficacement l’absence d’Uju Ugoka."