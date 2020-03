Paoline Salagnac à la retraite plus tôt que prévu ? "Il faut relativiser"

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Elle fait partie de ses joueurs ou joueuses qui vont sans doute partir à la retraite plus tôt que prévu. Et surtout d'une manière inenvisagée. Comme Vincent Carter en NBA ou Florent Piétrus en Jeep ELITE, Paoline Salagnac, l'arrière de l'ASVEL Féminin, n'aura pas aller au bout de ses émotions si la saison de LFB venait à être arrêtée à cause du coronavirus. La future directrice sportive de l'ASVEL Féminin est forcément déçue, mais elle relativise.

"J'aurais bien évidemment aimé terminer sur un titre, mais la Fédération a pris une sage décision, a-t-elle commenté dans Le Progrès. Elle s'est laissée du temps, mais nous savons toutes que le championnat va certainement s'arrêter. Il faut relativiser. Ce qui m'inquiète, c'est la santé de mes proches, des gens. Le basket est dérisoire."

La LFB va trancher le 10 avril au sujet de la poursuite de la compétition. La FIBA a d'ores et déjà mis fin à la saison d'EuroLeague, alors que les Lyonnaises affrontaient Orenbourg en quart de finale.