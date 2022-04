Pas de faux-pas chez les poursuivants de Bourges, l'opération en or de Lattes-Montpellier

LFB

Derrière Bourges, désormais assuré de terminer à la première place de la saison régulière, la lutte fait rage entre un quatuor pour la seconde place de LFB. Si Charleville-Mézières recevra Angers vendredi prochain, Lyon, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq l'ont tous emporté samedi.

L'ASVEL, Villeneuve d'Ascq et Basket Landes tiennent le rythme

Face à la lanterne rouge Charnay, l'ASVEL s'est remis la tête à l'endroit avec une balade de santé contre la lanterne rouge (80-40). Avec sept joueuses à sept ou plus, ainsi que 29 passes décisives, le collectif de Pierre Vincent a tourné à plein régime. Sur la route, l'EBSVA et les Landaises n'ont pas connu trop de difficultés non plus : les coéquipières de Caroline Heriaud (10 points, 4 rebonds et 12 passes décisives) l'ont emporté à Landerneau (70-53) tandis que les championnes de France ont assuré le coup à La Roche (93-74). Regan Magarity a cumulé 16 points à 7/9, 6 rebonds et 3 passes décisives.

Olivia Epoupa porte le BLMA vers le Top 8

Enfin, dans un match crucial pour la huitième place, soit ce qui séparera les destins entre les playoffs et les playdowns, Lattes-Montpellier a réalisé l'excellente opération de la soirée. Passé un mauvais départ contre Saint-Amand (3-13, 7e minute), le BLMA a cravaché pour revenir progressivement, à l'énergie, avec l'impact d'Olivia Epoupa (15 points à 7/11, 10 rebonds et 5 interceptions) et Ana Dabovic (16 points à 5/7 et 4 rebonds). Victorieuses in extremis (70-67), les Héraultais prennent une longueur d'avance à la huitième place sur les Nordistes.

La 19e journée de LFB :